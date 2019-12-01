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Полпред президента в УФО оценил реализацию молодежной политики в Тюменской области

Политика, 17:43 27 декабря 2019

gfi72.uralfo.ru/ | Фото: gfi72.uralfo.ru/

За большой вклад в реализацию государственной молодежной политики и организацию крупнейших молодежных мероприятий в Уральском федеральном округе благодарностями полномочного представителя президента в УФО наградили сотрудников департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По поручению полпреда Николая Цуканова главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил награды заместителю директора департамента Ирине Широковой и начальнику отдела молодежных проектов Владиславу Татаринцеву. Он поздравил награжденных с высокой оценкой их трудовой деятельности, а также с предстоящими праздниками, пожелал дальнейших успехов и плодотворной работы на благо развития Тюменской области.

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# департамент по общественным связям , Дмитрий Кузьменко , Ирина Широкова , полпред президента в УФО

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