Полпред президента в УФО оценил реализацию молодежной политики в Тюменской области

| Фото: gfi72.uralfo.ru/ | Фото: gfi72.uralfo.ru/

За большой вклад в реализацию государственной молодежной политики и организацию крупнейших молодежных мероприятий в Уральском федеральном округе благодарностями полномочного представителя президента в УФО наградили сотрудников департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По поручению полпреда Николая Цуканова главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил награды заместителю директора департамента Ирине Широковой и начальнику отдела молодежных проектов Владиславу Татаринцеву. Он поздравил награжденных с высокой оценкой их трудовой деятельности, а также с предстоящими праздниками, пожелал дальнейших успехов и плодотворной работы на благо развития Тюменской области.