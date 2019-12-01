Тюменцы эффективнее китайцев привлекают людей в малый и средний бизнес

фото из архива admtyumen.ru фото из архива admtyumen.ru

Тюменское предпринимательское сообщество опережает своих китайских коллег в работе по привлечению людей в малый и средний бизнес, но уступает им в практике акселерации их в экономике.

Такими наблюдениями с журналистами поделился председатель федерального комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия" Артём Андросов, который в составе российской делегации был в деловой поездке в КНР и принимал участие в работе Международного форума "Азиатско–Тихоокеанского экономического сотрудничество" (АТЭС).

"У них есть профильные бизнес-инкубаторы, которые выращивают предпринимателей на конекретный запрос рынка", - пояснил он.

Китайские бизнес-инкубаторы, по мнению депутата Тюменской областной думы, вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуарда Омарова принципиально отличаются от российских – они частные.

"Когда сам бизнес создает бизнес-инкубаторы – это намного эффективнее, - подчеркнул он. - А государство не мешает и помогает, субсидируя каждое резидентское место в этом инкубаторе".

В Тюменской области также работает региональный проект "Акселеряция субъектов малого и среднего предпринимательства", цель которого к 2024 году создать в регионе благоприятные условия ведения бизнеса путем развития инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства, что должно привести к увеличению их субъектов до 14 тыс.

По состоянию на 1 октября 2019 года в результате реализации регионального проекта количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку, превысило 3,5 тыс., что составило 103,6% от планового значения. 33 малых и средних предприятия вышли на экспорт своей продукции при поддержке центров координации.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 134,4 млн рублей, в том числе 36,3 млн из средств федерального бюджета.

Борис Олейник