Тюменец повторно попался на пьяной езде

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения,задержали тюменские сотрудники ГИБДД, сообщает региональное УМВД.

На 93 км автодороги Тюмень – Омск полицейские остановили автомобиль "Лада", от водителя исходил запах спиртного.

Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что остановился в придорожном кафе перекусить и выпил около литра пива.

Полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.