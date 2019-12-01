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Тюменец повторно попался на пьяной езде

Происшествия, 17:48 28 декабря 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения,задержали тюменские сотрудники ГИБДД, сообщает региональное УМВД.

На 93 км автодороги Тюмень – Омск полицейские остановили автомобиль "Лада", от водителя исходил запах спиртного.

Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что остановился в придорожном кафе перекусить и выпил около литра пива.

Полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# пьяная езда , уголовное дело

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