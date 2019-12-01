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Тюменские школьники знакомятся с историческим наследием родного края

Общество, 20:31 29 декабря 2019

Фото: Тобольский музей-заповедник

Тюменские школьники путешествуют по родному региону в рамках проекта "Я познаю Россию". Команда ребят из Маслянской школы Сладковского района вместе с родителями и классным руководителем посетила важнейший центр познавательного туризма в Сибири – город Тобольск.

Во время поездки по железной дороге, школьники не только любовались ландшафтами Тюменской области, но и исследовали просторы интернета, узнавая географическое положение, климат, животный мир и историю древнего сибирского города, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Школьники побывали на экскурсиях в Тобольском кремле, Доме наместника и музее семьи императора Николая II. Заключительным этапом маршрута стала поездка в Абалакский и Иоанно-Введенский монастыри.

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