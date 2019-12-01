Медики советуют придерживаться привычного режима в новогодние каникулы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Истерики у детей и потеря работоспособности взрослых – последствия сбоев в биологических часах человека. Тюменские медики рассказали, как его правильно восстановить.

"Режим дня выстроен в соответствии с биоритмом человека, его внутренними часами, - отметила тюменский терапевт Светлана Мамедова. – Если человек живет в рамках своего биоритма, то он бодр, готов к работе. Ритм нарушается – теряется не только работоспособность, но и само здоровье".

Сбившийся ритм даже на выходных может привести к апатии в понедельник. Особенно это сказывается на детях: именно поэтому они так часто именно в начале недели твердят родителям, что не хотят в школу или детский сад.

"Если в семье есть дети дошкольного возраста, то родители в новогодние каникулы не должны пренебрегать дневным сном, если, конечно, они хотят здоровья своему малышу. Дневной сон важен для дошкольников. Если лишить их этого режимного элемента, взрослые неизбежно столкнутся с детскими истериками и непослушанием", - добавила Светлана Мамедова.

Именно поэтому медики рекомендуют сделать отступление от режима только на одну ночь – новогоднюю. Уже 1 января стоит начать входить в привычный график: ложиться и спать следует в одно время. Минимальное время для сна – восемь часов. Чтобы хорошо заснуть, не следует использовать перед сном гаджеты, сообщает "Тюменская область сегодня".