Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подвели в Упоровском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги традиционного конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий подвели в Упоровском районе.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель конкурсной комиссии, заместитель главы района по социальным вопросам Татьяна Завьялова, победителем среди сельских поселений стало Видоновское. Второе место присуждено Суерскому сельскому поселению, третье – Буньковскому. Главы территорий на торжественной церемонии награждения получили дипломы и денежные сертификаты на благоустройство.

"Благодарственными письмами отмечены призеры среди организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности. В этой номинации лучшим признано оформление Пятковской средней школы. Второе место разделили Коркинский детский сад и районный дом культуры. Третье призовое место завоевали коллектив и ученики Ингалинской средней школы", - рассказала Татьяна Завьялова.

По словам главы Суерского сельского поселения Ларисы Гольцман, вновь войти в число победителей помогла активность жителей.

"На центральной площади мы организовали в этом году парад снеговиков. В их создании участвовали организации и общественные объединения. Например, школа слепила коллектив музыкантов, детский сад создал дружную семью, общество инвалидов – пару молодоженов, коллектив немецкой культуры - группу снеговиков-лыжников. К Новому году скульптуры мамонтов мы украсили рождественскими шапочками, к следующему году сошьем для них праздничные попоны", - рассказала Лариса Гольцман.

Среди владельцев частных жилых домов также выявлены призеры, подарки за украшение придомовых территорий получили 12 жителей из разных сел и деревень.

Ирина Кургузова