Николай Цуканов: 2019 год - время важных событий в УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Временем важных событий в политической и социально-экономической жизни стал 2019 год для регионов Уральского федерального округа. Потребовалось много усилий, упорства, труда, чтобы решать поставленные задачи, прежде всего по реализации национальных проектов, которые обозначил президент России Владимир Путин.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, обращаясь с новогодним поздравлением к жителям УФО.

По словам полпреда, хорошая основа для этого была заложена в 2018 году. Он отметил, что и в 2019 году позитивная динамика развития сохранилась. Все это стало возможно только благодаря труду, активности и целеустремленности жителей Уральского федерального округа, считает Николай Цуканов.

"Следующий год станет для всех нас особым, юбилейным. Мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - напомнил он. - Эта дата призвана еще раз напомнить, что единство народа – наша главная сила, основа нашего существования. За прошедшие годы сделано много для повышения социальной защищенности ветеранов, обеспечения их жильем. Но не менее важно сохранить нравственные ценности, ради которых наши деды и прадеды не щадили свои жизни".

В поздравлении с наступающим 2020 годом Николай Цуканов отметил, что в новогоднюю ночь принято загадывать желания. "У каждого из нас они, конечно, свои. Но, уверен, все мы хотели бы для себя и своих близких мира, здоровья и благополучия. Пусть в домах звучит детский смех, а наше старшее поколение всегда будет окружено заботой и вниманием! Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача", - заключил Николай Цуканов.