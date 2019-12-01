Выставка-калейдоскоп "Под сенью Рождества" ждет тюменских посетителей

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Выставка-калейдоскоп "Под сенью Рождества" проработает в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени до 15 января, сообщает централизованная городская библиотечная система.

На выставке посетители узнает историю праздника, обычаи и обряд празднования Рождества Христова на Руси. Современному читателю будет интересен практический материал для домашнего проведения праздника.

На выставке представлены книги, репродукции картин и икон, энциклопедии, публикации из журналов.

Экспозиция работает в библиотеке с 10 до 19 часов. Возрастное ограничение: 12+.