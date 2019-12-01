Определены победители чемпионата Тюменской области по полиатлону

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11 команд приняли участие в чемпионате Тюменской области по полиатлону в спортивном комплексе "Нижняя Тавда" с 27 по 29 декабря, сообщает администрация Нижней Тавды.

Общее количество участников составило более 70 человек. Возраст самого молодого участника составил 14 лет, старшего — 71 год.

В первый день соревнований участникам предстояло показать свое умение в стрельбе из пневматической винтовки и силовой гимнастике. Женщины отжимались от пола, а мужчины подтягивались на высокой перекладине. Среди женщин арбитры отметили участницу команды Тюмени Нину Лушкову, которая в свой 71 год отжалась от пола 84 раза. Среди мужчин — Растяма Тимербаева (64 года), который подтянулся на высокой перекладине 40 раз.

Во второй день соревнований все участники померились силами на лыжной трассе, им предстояло пробежать от 3 до 10 км, в зависимости от возрастной группы.

По итогам соревнований в личном зачете участники нижнетавдинской команды неоднократно поднимались на пьедестал почета. В возрастной группе 18–20 лет второе место занял Александр Галинко. В

Среди женщин в возрастной группе 18–20 лет Татьяна Степанова заняла первое место, а Яна Лаптева — третье. В возрастной группе 24–39 лет Анна Васильева заняла первое место. В возрастной группе 40–49 лет у Елены Чугаевой золото. Ирина Проворова лидер в возрастной группе 50 +.

В командном зачете Нижнетавдинский район занял второе место. Первое место заняла команда Заводоуковска, третьими стали представители Ялуторовска.