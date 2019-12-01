В Тобольске к Новому году установили светодиодный фонтан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Светодиодный фонтан в Тобольске к Новому году установили на Красной площади Тобольского кремля.

Запустили фонтан в рамках реализации совместного проекта администрации Тобольска и компании "Ростелеком" "Комфортная городская среда". Светящийся арт-объект попадает в периметр безопасности, благодаря установленным "Ростелекомом" камерам видеонаблюдения.

"Тобольск не зря называют культурной столицей Сибири, город сохранил множество культурно-исторических памятников. И мы понимаем, что уровень комфортности городской среды напрямую влияет на величину туристического потока с точки зрения гостеприимства", - отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Как подчеркнул директор филиала "Ростелекомом" в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский, Тюменская область по многим решениям опережает весь Урал. "Умные платформы внедряются не только в областном центре, но и в муниципалитетах. И Тобольск тому яркий пример, в рамках соглашения с администрацией города Тобольск определен в качестве пилотной зоны по созданию и реализации проектов серии "Умный город".

В 2019 году "Ростелеком" в Тюменской области реализовал несколько крупных проектов — сегментов инфраструктурного проекта "Умный город": установлено 469 новых камер видеонаблюдения в 15 муниципальных районах области, а также в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске.

Непосредственно в Тобольске цифровой провайдер подключил к платформе "Умный город" Тобольский кремль и Прямской ввоз, установив 103 камеры видеонаблюдения. Сейчас теперь с помощью камер можно не только определять лица и автомобили, но и реагировать в случае ЧС. Такие технологии позволяют в первую очередь делать территорию удобной для жителей. Для исполнения проекта была создана инфраструктура, которая включила цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи, обеспечивающие видеонаблюдение.

Напомним, в ноябре 2019 года ПАО "Ростелеком" и администрация Тобольска подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проектов "Умный город" и "Комфортная городская среда" в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации".