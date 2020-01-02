Тюменский опыт работы с семьями получил всероссийское признание

| Фото: egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

Тюменские технологии работы с семьей и детьми признаны на федеральном уровне и рекомендованы Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов для применения другими субъектами.

Проект "Региональная практика организации межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия в Тюменской области" стал одним из победителей конкурса, организованного АСИ в 2019 году.

Опыт работы Тюменской области по внедрению современных способов профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей получил высокую оценку на десятой Всероссийской выставке-форуме "Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства". Регион признан лидером в номинации "Ценю жизнь!", сообщает департамент социального развития Тюменской области.