  • 26 мая 202426.05.2024воскресенье
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником

Губернатор, 09:07 26 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50-летие тобольской нефтехимии отмечают в Тюменской области в 2024 году. Полвека назад, в далеком 1974 году, началась большая Всесоюзная ударная комсомольская стройка Тобольского нефтехимического комбината. С его развитием связано укрепление нефтехимической отрасли страны. Это событие сыграло значительную роль в индустриализации и социально-экономическом развитии региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов химической отрасли с Днем химика.

По словам главы региона, традиции Тобольского нефтехимического комбината сегодня продолжает и надежно укрепляет промышленный потенциал Тюменской области крупнейший в России нефтехимический комплекс ООО "ЗапСибНефтехим". Здесь внедряют самые современные технологии, создают новые производства, обновляют оборудование, постоянно работают над улучшением условий труда сотрудников. Благодаря нашему партнерству в социально-экономический сфере преображается и город Тобольск.

Производимые ООО "ЗапСибНефтехим" продукты стали основой для развития в регионе других нефтехимических производств, которые обеспечивают разные сферы, от ЖКХ до медицины, качественной продукцией из полимерных материалов.

Сложившиеся за полвека традиции, накопленный опыт, ответственность и профессионализм сотрудников отрасли – это прочная опора для ее дальнейшей эффективной работы.

"Желаю всем работникам здоровья, благополучия, производственных успехов на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День химика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 26.05.2024Александр Моор поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником
08:27 26.05.2024Александр Моор: в Тюменской области стабильно растет число предпринимателей
21:07 25.05.2024Фотовыставку в Тобольске посвятили соседству промышленности и природы
20:36 25.05.2024Сайт с достижениями Тюменской области запустили к 80-летию региона