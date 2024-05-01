Александр Моор поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50-летие тобольской нефтехимии отмечают в Тюменской области в 2024 году. Полвека назад, в далеком 1974 году, началась большая Всесоюзная ударная комсомольская стройка Тобольского нефтехимического комбината. С его развитием связано укрепление нефтехимической отрасли страны. Это событие сыграло значительную роль в индустриализации и социально-экономическом развитии региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов химической отрасли с Днем химика.

По словам главы региона, традиции Тобольского нефтехимического комбината сегодня продолжает и надежно укрепляет промышленный потенциал Тюменской области крупнейший в России нефтехимический комплекс ООО "ЗапСибНефтехим". Здесь внедряют самые современные технологии, создают новые производства, обновляют оборудование, постоянно работают над улучшением условий труда сотрудников. Благодаря нашему партнерству в социально-экономический сфере преображается и город Тобольск.

Производимые ООО "ЗапСибНефтехим" продукты стали основой для развития в регионе других нефтехимических производств, которые обеспечивают разные сферы, от ЖКХ до медицины, качественной продукцией из полимерных материалов.

Сложившиеся за полвека традиции, накопленный опыт, ответственность и профессионализм сотрудников отрасли – это прочная опора для ее дальнейшей эффективной работы.

"Желаю всем работникам здоровья, благополучия, производственных успехов на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.