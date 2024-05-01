Александр Моор: в Тюменской области стабильно растет число предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области последние десятилетия растет предпринимательская активность, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Это видно и по реализованным инвестпроектам в разных территориях, расширении спектра услуг и продукции. Это подтверждают и цифры статистики.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с профессиональным праздником предпринимателей региона.

По словам губернатора, число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе достигло почти 75 тысяч. Более чем на 10 % увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Наиболее активный рост — в числе самозанятых. Сегодня более 122 тысяч жителей региона, что в полтора раза превышает показатель годичной давности, нашли свое дело.

Предпринимательское сообщество области динамично развивается, помогает улучшать деловой климат, открывает новые горизонты для самореализации и вносит весомый вклад в укрепление экономического потенциала региона и повышение качества жизни земляков.

Традиционно в конце мая в Тюмени состоится форум предпринимателей, в этом году он посвящен Году семьи, объявленному президентом России. Для некоторых представителей бизнес-сообщества именно семейные ценности и традиции стали конкурентным преимуществом в продвижении бизнеса.

"Желаю всем предпринимателям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, перспективных идей и проектов!" - сказал Александр Моор.