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Фотовыставку в Тобольске посвятили соседству промышленности и природы

Губернатор, 21:07 25 мая 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Гармоничному соседству промышленности и природы посвящена фотовыставка "От первого лица" в Тобольске. Она открыта 25 мая в честь полувекового юбилея тобольской нефтехимии.

"В Тобольске сегодня выпускается более половины российского полипропилена и полиэтилена. Территория промышленной площадки "ЗапСибНефтехима" – сотни гектаров, на которых размещены впечатляющие по размерам производства. При этом рядом гнездятся птицы, растут редкие растения. Все благодаря применению современных природоохранных технологий", - поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его оценке, 40 фотоисторий очень просто рассказывают о сложных вещах. Авторы снимков – ведущие российские фотографы.

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# Александр Моор , СИБУР , Тобольск

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