Фотовыставку в Тобольске посвятили соседству промышленности и природы

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Гармоничному соседству промышленности и природы посвящена фотовыставка "От первого лица" в Тобольске. Она открыта 25 мая в честь полувекового юбилея тобольской нефтехимии.

"В Тобольске сегодня выпускается более половины российского полипропилена и полиэтилена. Территория промышленной площадки "ЗапСибНефтехима" – сотни гектаров, на которых размещены впечатляющие по размерам производства. При этом рядом гнездятся птицы, растут редкие растения. Все благодаря применению современных природоохранных технологий", - поделился губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его оценке, 40 фотоисторий очень просто рассказывают о сложных вещах. Авторы снимков – ведущие российские фотографы.