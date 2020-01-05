Образовательный проект для детей и подростков "Театр без границ" продолжится в Тюменской области

Фото: Театральный центр «Космос» Фото: Театральный центр «Космос»

Проект "Театр без границ" тюменского театрального центра "Космос" расширит свои границы в 2020 году. Бесплатные мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению теперь пройдут не только на юге Тюменской области, но и в Югре.

В 2019 году команда проекта посетила Ялуторовск, Заводоуковск, Каскару, Голышманово, Ембаево. В каждом из городов и сел профессиональные режиссеры, хореографы и театроведы несколько дней занимались с детьми, подростками и педагогами документальным театром, пластикой и хореографией. Всего интенсив прошли более 200 детей и подростков. Все они получили образовательные сертификаты.

Программа проекта на 2020 год находится в разработке, сообщает "Мегатюмень". Желающие принять участие в проекте могут обращаться в театральный центр "Космос" по телефону 51-38-51.