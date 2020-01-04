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В Перми экстренно сел самолет, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург

Происшествия, 10:31 04 января 2020

международный аэропорт "Пермь" во ВКонтакте | Фото: международный аэропорт "Пермь" во ВКонтакте

Самолет авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за проблем с навигационным оборудованием, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием" - сообщили в пресс-службе.

Самолет совершил посадку около 7 часов по мск, пострадавших нет. Пассажиры ожидают запасной борт.

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