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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 12:15 06 января 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автобус и грузовик столкнулись на 266 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе в 10 часов 45 минут 6 января, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров, семь из них получили различные повреждения. В аварии погибли водитель и пассажир
Isuzu, их личности устанавливаются.

Сотрудники госавтоинспекции на месте выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, автобус совершал разворот, водитель не убедился в безопасности маневра. Движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.

Пострадавших доставили в районную больницу, из состояние оценивается как не тяжелое.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и очередность проезда.

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# дорожная авария , Тобольский район , трасса

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