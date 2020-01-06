ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автобус и грузовик столкнулись на 266 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе в 10 часов 45 минут 6 января, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров, семь из них получили различные повреждения. В аварии погибли водитель и пассажир

Isuzu, их личности устанавливаются.

Сотрудники госавтоинспекции на месте выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, автобус совершал разворот, водитель не убедился в безопасности маневра. Движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.

Пострадавших доставили в районную больницу, из состояние оценивается как не тяжелое.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и очередность проезда.