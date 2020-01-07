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Всероссийская морфологическая конференция пройдет в Тюмени

Общество, 17:38 07 января 2020

пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

I Всероссийская морфологическая конференция молодых ученых пройдет в тюменском медуниверситете с 25 по 27 марта.

Прочитать доклады приглашаются студенты и молодые ученые (до 35 лет), докторанты (до 40 лет) медицинских вузов, научных организаций и лечебных учреждений, сообщает "Тюменская область сегодня".

Выступления пройдут в четырех секциях: "Клеточная биология, цитология, гистология", "Клиническая анатомия", "Медицинская антропология" и "Клиническая патология и судебная медицина".

Лучшие материалы будут опубликованы в журнале "Университетская медицина Урала", индексируемого РИНЦ. Участие бесплатное. Заявки и материалы принимаются на электронный адрес. Телефон для справок: +7 912 998-93-29 (профессор Лариса Вихарева).

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