Спортивное Рождество стартовало в Тюмени
Спортивные мероприятия проходят в Тюмени 7 января. Активности приурочили к Рождеству, поясняет портал "Тюмень - наш дом".
Городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени организовал ряд событий, чтобы отпраздновать Рождество в веселой компании.
В 9 часов тюменцев ждут на спортивные эстафеты в ДЮСШ "Олимпиец" (Шаимский проезд, 8-а).
В 10 часов начнется открытая тренировка по фитнес-аэробике для девушек 18+ в ЦРТДиЮ "Контакт" (ул. Станционная, 22).
В 12 часов соберутся рождественские встречи "В гости друг к другу" в ДЮЦ "Авангард" (ул. Веселая, 2).
В 15 часов начнется турнир по мини-футболу ДЮСШ "Олимпиец" (ул. Пограничников, 1).
В 16 часов тюменскую молодежь приглашают на новогоднее заседание киноклуба с просмотром фильма рождественской тематики в ЦВР "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1). Ежедневно в новогодние каникулы с 9 часов утра и до самого вечера тюменцы смогут провести время с пользой в гостевых комнатах. Для всех желающих организованы настольные игры, просмотр фильмов и мультфильмов, игровые программы.
Ирина Ромашкина