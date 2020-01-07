Спортивное Рождество стартовало в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Спортивные мероприятия проходят в Тюмени 7 января. Активности приурочили к Рождеству, поясняет портал "Тюмень - наш дом".

Городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени организовал ряд событий, чтобы отпраздновать Рождество в веселой компании.

В 9 часов тюменцев ждут на спортивные эстафеты в ДЮСШ "Олимпиец" (Шаимский проезд, 8-а).

В 10 часов начнется открытая тренировка по фитнес-аэробике для девушек 18+ в ЦРТДиЮ "Контакт" (ул. Станционная, 22).

В 12 часов соберутся рождественские встречи "В гости друг к другу" в ДЮЦ "Авангард" (ул. Веселая, 2).

В 15 часов начнется турнир по мини-футболу ДЮСШ "Олимпиец" (ул. Пограничников, 1).

В 16 часов тюменскую молодежь приглашают на новогоднее заседание киноклуба с просмотром фильма рождественской тематики в ЦВР "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1). Ежедневно в новогодние каникулы с 9 часов утра и до самого вечера тюменцы смогут провести время с пользой в гостевых комнатах. Для всех желающих организованы настольные игры, просмотр фильмов и мультфильмов, игровые программы.

Ирина Ромашкина