Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Тегеране

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Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 после взлета из Тегерана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По словам официального представителя международного аэропорта Тегерана, украинский самолет вылетел утром 8 января из столицы Ирана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от города.

На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.