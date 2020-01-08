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Названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Тегеране

Происшествия, 11:09 08 января 2020

https://www.flyuia.com/ | Фото: https://www.flyuia.com/

Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 после взлета из Тегерана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По словам официального представителя международного аэропорта Тегерана, украинский самолет вылетел утром 8 января из столицы Ирана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от города.

На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.

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# авиакатастрофа , Иран , Украина

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