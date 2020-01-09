Более одного миллиарда рублей направят в Тобольске на транспорт и дорожное хозяйство

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 1 млрд 200 млн рублей будет выделено из бюджета города на транспорт и дорожное хозяйство в Тобольске в 2020 году.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации Тобольска, это в два раза больше, чем в 2019 году. Тогда на эти статьи было потрачено более 574 млн рублей.

Более 317 млн рублей потратят на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. 240 млн рублей выделят на содержание городских дорог. Их протяженность сейчас составляет 363,6 км.

Примерно по 3 млн рублей потратят на содержание светофоров и остановочных павильонов. 25 млн рублей выделено на замену городских автобусных остановок. На 30 млн рублей нанесут дорожную разметку. Почти 70 млн рублей выделят на содержание ливневой канализации.

Запланирован ремонт более 4 км тротуаров. На это будет потрачено около 7 млн рублей. Еще 5 млн рублей выделено на обустройство тротуаров.

Более 370 млн рублей будет выделено из бюджета на организацию транспортного обслуживания.

Евгений Новосёлов