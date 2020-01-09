Александр Сидоров назначен директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области

Александр Сидоров | Фото: ТРО партии «Единая Россия» Александр Сидоров | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Александр Сидоров назначен директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области. Распоряжение подписал губернатор Александр Моор 9 января.

До этого Сидоров замещал должность заместителя директора этого департамента.

Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". В начале своей карьеры прошел путь от юрист-менеджера до заместителя руководителя юридической службы Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области. Затем замещал должность заведующего сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления правительства Тюменской области. С 2015 года работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области и департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.