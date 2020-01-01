Тюменские волейболистки готовятся к чемпионату высшей лиги

| Фото: волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Очередной тур чемпионата российской волейбольной женской высшей лиги "А" девушки из "Тюмени-ТюмГУ" проведут в Туле с 23 по 26 января.

Там они по два раза встретятся с местной "Тулицей" и курским коллективом "ЮЗГУ-Атом", сообщает Волейбольный клуб "Тюмень".

"К работе после новогодних праздников мы приступили 3 января. Конечно, понадобилось немного времени, чтобы полноценно войти в тренировочный процесс. Тем более, в конце года был тяжёлый домашний тур. Как с эмоциональной, так и с физической точки зрения. Но сейчас работаем на полную катушку", - сказала наставник сибирячек Наталья Васильченко.

По ее словам, тур будет важнейшим для команды. Курская дружина – сосед по таблице. Игры будут принципиальными. "И на хозяек площадки настроимся серьезно. "Тулица" претендует на выход в суперлигу, но домашний тур показал, что мы можем бороться с лидерами. Так что готовимся и рассчитываем показать хороший волейбол", - заключила Наталья Васильченко.