Фокстерьера Чуню после аварии у села Уват спасатели нашли в лесу

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Фокстерьера, попавшего в ДТП вместе с хозяевами, нашли в лесу уватские пожарные, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, 9 января на 375 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, вблизи с. Уват, столкнулись автомобиль Mazda 6 и грузовик МАЗ. Пострадали два человека. На место выезжал автомобиль первой помощи 140-й пожарно-спасательной части: три сотрудника подразделения работали на ликвидации последствий дорожной аварии.

"Легковушка была полностью искорежена, водитель и пассажир иномарки были в сознании. Их передали бригаде медиков. После оказания первой помощи пострадавшие вспомнили, что в машине они были не одни. Еще одним пассажиром был фокстерьер по кличке Чуня. Собаки не было рядом, но времени терять было нельзя. Для профильной помощи пострадавших направили в хирургическое отделение областной больницы № 20 села Уват. К поискам пропавшего питомца приступили спасатели", — рассказали в ведомстве.

Очевидцы происшествия рассказали, что видели маленькую черно-белую собаку, убегавшую с трассы. Следы вели в лес. Фокстерьера нашли через полтора километра глубокого снега. Собака проявила нрав, начала лаять и рычать на спасателей. Спустя несколько минут Чуню удалось успокоить и взять на руки.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Собаку доставили в расположение части с. Уват, отогрели и накормили. "По поведению Чуни было заметно, что она волнуется, ищет хозяев, да и те уже звонили и интересовались поисками. Через пару часов владельцы увиделись со своим питомцем", — рассказали в ведомстве.