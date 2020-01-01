В Заводоуковске полицейские преследовали нетрезвого водителя

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Заводоуковске полицейские преследовали нетрезвого водителя. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, сообщает УМВД по Тюменской области.

Ночью 10 января в Заводоуковске сотрудники патрульно-постовой службы заметили ВАЗ-2115, хаотично передвигавшийся по проезжей части.

Наряд стал преследовать автомобиль, в результате погони он был остановлен на ул. Рабочей. За рулем находился нетрезвый местный житель 1986 года рождения, степень его алкогольного опьянения составила 0,69 промилле.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, начал наносить удары стражу правопорядка. На основании Федерального закона "О полиции" в отношении гражданина была применена физическая сила и наручники.

В отношении водителя составлен административный протокол и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".