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Тюменский "Рубин" дома переиграл красноярских хоккеистов

Спорт, 11:30 12 января 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" в повторном матче одолел "Сокол" из Красноярска, сообщает пресс-служба клуба.

Домашняя встреча в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги завершилась со счетом – 2:0. В первой игре сильнее были гости – 3:2.

В стартовом отрезке вратарь гостей Олег Шилин стал главным действующим лицом в составе красноярской команды. Рубиновцы нанесли по его воротам 16 бросков. На 20-й минуте Шилин совершил чудо-спасение, отразив шайбу ногой.

Счет тюменцы смогли открыть только на 35-й минуте, когда отличился Андрей Рычагов. Вскоре рубиновцы увеличили отрыв. Алексей Закарлюкин сделал передачу Роману Горбунову, который поразил верхний угол броском в одно касание. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

После матча главный тренер тюменцев Михаил Звягин отметил игру голкипера гостей.

"Вратарь соперника вообще не знаю, что творил. Столько, сколько мы моментов создали, хватило бы на десять матчей. Но пока так реализовываем. С другой стороны, хорошо, что напряженная игра получилась, до последнего держала в тонусе, очень рад победе", - отметил Михаил Звягин.

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# ХК Рубин , хоккей

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