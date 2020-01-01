Бороться с болезнью Альцгеймера помогут регулярные физические упражнения

| Фото: club.onwf.ru | Фото: club.onwf.ru

Регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отмечается на сайте ведомства, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни.

Отмечается, что физическая активность защищает не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции. Упражнения стимулируют способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые. Кроме того, увеличивается количество химических веществ (нейромедиаторов), защищающих мозг.

Люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности.

Уточняется, что каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут. Кроме того, люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, три или более дней в неделю.

Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать два или более дней в неделю. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем упражнений, то они должны заниматься с учетом своих физических возможностей и состояния здоровья.

В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.