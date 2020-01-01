Глеб Ретивых и Андрей Краснов завоевали бронзу в Дрездене

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Команда тюменца Глеба Ретивых и петербуржца Андрея Краснова завоевала бронзу на очередном этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам 12 января в Дрездене (Германия).

Спортсмены состязались в командном спринте свободным стилем, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Первыми к финишу у мужчин пришли французы (Жей и Шанава) 14.30.66, второе место у команды Швеции (Грате и Хагстроем) +0.09 секунды, третье место у первой команды России +0.18 секунды. Вторая команда РФ - Андрей Собакарев и Александр Терентьев - 23-и.

Среди женщин победилм шведки (Дальквист и Сван) 15.43.7, второе место у команды Швейцарии (Ван дер Грааф и Фаендрих) +0.09 секунды, третьей стала вторая команда Швеции (Сеттлин и Соемскар) +3.27 секунды.

Первая команда России (Нина Дуботолкина и Христина Мацокина) шестые +9.13 секунды. Вторая команда России (Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева) девятые +12.89 секунды.