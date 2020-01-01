Тюменских журналистов приглашают к участию в федеральном конкурсе

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Тюменские журналисты, редакции и СМИ, пишущие на экономическую тематику, могут принять участие в XXVI Всероссийском конкурсе журналистов "Экономическое возрождение России", сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

Заявки от корреспондентов и редакций региональных СМИ принимают до 1 февраля. Организаторами конкурса традиционно выступают Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов России.

"В Тюменской области есть как минимум два главных фактора для успеха в этом конкурсе: обилие тем для публикаций, благодаря динамичному развитию экономики региона и, конечно, сильная школа журналистики. Уверен, региональные и муниципальные СМИ смогут уверенно завить о себе на всероссийском уровне", - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Региональный этап отбора конкурсантов продлится до 1 февраля. В его рамках ТПП Тюменской области и региональный Союз журналистов выберут лидеров и направят заявку для их участия на федеральном этапе конкурса. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в апреле 2020 года в Москве.

Напомним, в 2019 году в номинации всероссийского конкурса "Лучшее региональное СМИ" победу одержало информационное агентство "Тюменская линия".

Заявки для участия необходимо отправлять до 1 февраля 2020 года в пресс-службу Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" по электронной почте pr.tpp.to@gmail.com. Телефон для справок: 8 (3452) 399-633, добавочный 142.