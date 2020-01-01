  • 13 января 202013.01.2020понедельник
  • USD61,2632
    EUR68,0450
  • В Тюмени -3..-5 С 7 м/с ветер южный

Подготовка к крещенским купаниям идет в Тобольске

Общество, 16:59 13 января 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Подготовка к крещенским купаниям началась в Тобольске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

На р. Иртыш в районе с. Абалак инспекторы сделали предварительные замеры толщины льда и дали рекомендации по оборудованию и строительству иордани. Толщина льда на данном участке реки составляет 35-40 сантиметров. Промеры были проведены по периметру планируемого строительства иордани и в центре, где планируется установка купели.

14 января начнется расчистка льда от снега и выборка льда. После проведения всех подготовительных работ инспекторы ГИМС проведут повторное освидетельствование и выдадут разрешение на купания.

Представители ведомства провели инструктаж с ответственными за строительство купелей по обеспечению безопасности людей при проведении купаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# крещенские купания , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 13.01.2020Подготовка к крещенским купаниям идет в Тобольске
16:48 13.01.2020Стартовали соревнования для школьников по разработке компьютерных игр
16:15 13.01.2020Запущен информационный портал "Земский учитель"
16:04 13.01.2020Медики помогают тюменцам выявлять онкологию на ранней стадии