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Мошенник пытался выманить у тобольской пенсионерки сто тысяч рублей

Происшествия, 15:31 13 января 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

100 тыс. рублей пытались похитить мошенники у жительницы Тобольска. 61-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся ее сыном. Он рассказал, что ему грозит уголовная ответственность, но ее можно избежать, сообщает УМВД по Тюменской области.

Тоболячка проявила бдительность и перезвонила сыну, который сказал ей, что с ним все в порядке. Мошенники тут же прекратили разговор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские занимаются поиском злоумышленника.

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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