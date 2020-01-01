Мошенник пытался выманить у тобольской пенсионерки сто тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

100 тыс. рублей пытались похитить мошенники у жительницы Тобольска. 61-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся ее сыном. Он рассказал, что ему грозит уголовная ответственность, но ее можно избежать, сообщает УМВД по Тюменской области.

Тоболячка проявила бдительность и перезвонила сыну, который сказал ей, что с ним все в порядке. Мошенники тут же прекратили разговор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские занимаются поиском злоумышленника.