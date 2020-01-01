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Игры Кубка области по волейболу возобновились после перерыва

Спорт, 15:54 14 января 2020

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Розыгрыш Кубка федерации волейбола Тюменской области среди любительских команд возобновился после перерыва, сообщает региональная федерация волейбола.

В рамках шестого тура в группе "А" очередной победы добилась "Формула". Этот коллектив, у которого выделялся Александр Крестьянинов, разобрался с "Джомолунгмой" - 2:0. "ГРК" благодаря удачной игре Владимира Сокола в двух сетах одолел "Гром". С таким же счетом "Темп" был сильнее дружины "Тюменьнефтегаз", а "КогалымНИПИнефть" взял верх над "Водоканалом".

В группе "Б" с результатом 2:1 закончились две встречи. "Росреестр" победил ДРСУ. "Деловая Россия" сломила сопротивление команды "ТННЦ". "Оникс" разобрался с "Рубином" - 2:0, а "ГСМ-Логистик" с таким же счетом одолел "Тобол-Логистик".

В группе "А" с 15 очками лидирует "Формула". В "Б" на первом месте идет "ГСМ-Логистик", у него 13 баллов.

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# волейбол , Кубок федерации Тюменской области

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