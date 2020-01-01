"Искер Жыен" и "Ялуторовская масленица" вошли в Топ-20 Национального календаря событий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер Жыен" и региональный народный праздник "Ялуторовская масленица" вошли в двадцатку лучших событий России 2020 года по версии Национального календаря событий EventsInrussia.com.

Как сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель Совета региональной татарской общественной организации "Наследие" по Тюменской области Луиза Шамсутдинова, Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер Жыен" оказался в двадцатке лучших событий России второй год подряд.

"В прошлом году мы были пятые, а Ялуторовская масленица - первые. В этом году Ялуторовск - одиннадцатые, а мы за ними. Когда видишь результат своей работы, это вдохновляет работать дальше, придает силы и дарит радость того, что принесла пользу своему народу", - поделилась впечатлениями основательница "Искер Жыен". Как писала "Тюменская линия" ранее, в конце 2019 года Луизе Шамсутдиновой вручили звание "Заслуженный работник культуры Республики Татарстан".

По данным организаторов народного голосования, за семь дней пришло более 100 тыс. голосов, лидером народного рейтинга стала Пензенская область. Наиболее активными в народном голосовании регионами также оказались Белгородская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Липецкая и Калининградская области.

"В этом году количество участвующих в народном голосовании увеличилось в два раза, что только подтверждает растущий интерес к событийному туризму. География проголосовавших демонстрирует популярность организуемых событий как в области, так и за ее пределами," — прокомментировал координатор проекта Национальный календарь событий Вера Истомина.

Голосование проходило с 15 по 21 декабря на официальном портале Национального календаря событий EventsInRussia.com. 20 событий страны, вошедшие в рейтинг, заочно получают статус "Лучшее событие года 2020". Список победителей здесь.

Ирина Ромашкина