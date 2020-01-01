В Тюменской области увеличен минимальный размер пособий в связи с материнством

| Фото: Минздрав во ВКонтакте | Фото: Минздрав во ВКонтакте

До 64 тыс. 205 рублей повысился минимальный размер пособия по беременности и родам (за 140 дней) в 2020 году. Максимальный размер пособия с 1 января составил 322 тыс. рублей.

Как пояснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Велижанина, пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка за два предыдущих года. Минимальный размер декретных рассчитывается исходя из МРОТ.

Изменятся с 2020 года размеры ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком. В настоящее время родитель ребенка в возрасте до полутора лет получает не менее 3 тыс. 769 рублей, а при условии полной занятости (в зависимости от МРОТ) – 5 тыс. 579 рублей. Минимальное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком до полутора лет составляет в 2020 году 7 тыс. 538 рублей. С февраля 2020 года суммы минимальных пособий будут проиндексированы.

Что касается максимального размера пособия по уходу за ребенком, то он уже утвержден и составляет в 2020 году 28 тыс. рублей в месяц.

Проиндексируют с февраля и размеры единовременного пособия при рождении ребенка, которое составляет пока 20 тыс. 100 рублей, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Выплату пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком производит работодатель. Однако уже с 1 июля 2020 года Тюменская область приступит к реализации пилотного проекта "Прямые выплаты". Обращаться граждане также будут к своему работодателю, при этом сроки и механизмы взаимодействия между работодателем и Фондом социального страхования значительно сократятся.

Любовь Голышева