В Заводоуковске чествовали малышей, которые родились в день рождения района

| Фото: "Заводоуковский городской округ" во ВКонтакте | Фото: "Заводоуковский городской округ" во ВКонтакте

Дочь Владиславы Хорзовой из Заводоуковска и сын Вероники Велижаниной из с. Новая Заимка родились в день рождения Заводоуковского района 12 января. Цветы и подарки им в роддоме вручили глава городского округа Александр Анохин, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова и главный врач областной больницы №12 Николай Сипачев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"В семье Владиславы Хорзовой дочь - это первенец, ее назвали Ариной. А вот у Вероники Велижаниной новорожденный сын - это уже четвертый ребенок в семье. В день, когда проходило чествование женщин, она еще не определилась с именем для малыша", - рассказали в администрации округа.

Всего за 14 дней января в Заводоуковском роддоме появились на свет 12 малышей. Впервые мамами стали три жительницы округа. Еще три родили по второму ребенку, четыре – по третьему, две – решились на четвертого и пятого малыша.

В акушерском отделении областной больницы № 12 отметили, что большинство женщин рожают в зрелом возрасте: половине рожениц за 30 лет. Есть и практика партнерских родов. Поддержкой супруга заручилась пока одна жительница Заводоуковска.

Анжела Лебедева