Новое направление высокотехнологичной помощи доступно ишимским пациентам

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Стентирование подвздошных артерий начали проводить в ишимской больнице №4. Это одно из новых направлений высокотехнологичной помощи, которое получило развитие в лечебном учреждении с 2019 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

Процедуру проводят больным с хроническим атеросклерозом нижних конечностей, перемежающейся хромотой, часто - с сахарным диабетом, трофическими язвами, с ампутированными конечностями. Вмешательство проводится под местной анестезией, пациент во время процедуры находится в сознании.

"Данный вид помощи назначают при проблемах с подвздошной артерией. Хирургическое вмешательство практически безболезненное, проводится внутри сосуда через прокол в коже, - рассказала врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ольга Трощагина. - Заходим в артерию бедренным доступом, делаем контрастирование. Рентген контрастный раствор помогает определить степень сужения сосуда. Если необходимо, ставим стент, который поможет восстановить нормальный кровоток".

При атеросклерозе сосудов важно предотвратить развитие тяжелых осложнений заболевания, из-за которых может возникнуть необходимость ампутации пораженной конечности. Стентирование подвздошных артерий - один из способов решения проблемы.

Процедура может быть показана тем, кто ощущает тяжесть ходьбе, плохо спит ночью из-за невыносимой боли в ногах. Пациентам рекомендуется обратиться к врачу и с его заключением подойти к рентгенэндоваскулярному специалисту, который проконсультирует и при необходимости назначит дату операции.

Ангиография и стентирование проводится бесплатно, по полису ОМС. В стационаре придется провести до пяти суток, исходя из сложности выполненного вмешательства.