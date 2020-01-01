Около двух тысяч упаковок снюса изъяли в тюменских магазинах

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

1 тыс. 900 упаковок изъяли с прилавков тюменских магазинов сотрудники регионального Роспотребнадзора. Поводом для проверок стали случаи отравления снюсом среди подростков в стране, сообщает ведомство.

"Внеплановые проверки по выявлению в обороте никотиносодержащей продукции проводятся по распоряжению правительства Российской Федерации с 26 декабря", - рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

По ее словам, у товаров, изъятых в ходе внеплановых проверок, отсутствовали декларации, никто из продавцов не смог предоставить документы, подтверждающие ее качество и безопасность продукции.