Тюменские лесничие провели с начала года более семисот рейдов

| Фото: data.rosleshoz.ru | Фото: data.rosleshoz.ru

768 рейдов проведено в лесничествах Тюменской области с начала года. Об этом сообщает областной департамент лесного комплекса.

Обнаружено 33 факта незаконной рубки леса. По каждому факту ведется расследование. На стационарных постах было досмотрено 72 машины, перевозящие древесину, две задержаны для дальнейшей проверки. Нарушений не выявлено.

В предновогодние декабрьские дни сотрудники ГКУ "Тюменьлес" и федерального лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области совместно с представителями правоохранительных органов провели 299 рейдов для сохранения хвойных молодняков, сообщается на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства. Выявлено три факта незаконной рубки елок и сосен: один - в Голышмановском лесничестве, два - в Тобольском. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

В 2020 году сотрудники департамента и ГКУ "Тюменьлес" продолжат в каждодневном режиме патрулировать леса для выявления и пресечения нарушений требований лесного законодательства. В работе используются фотоловушки для фиксации нарушений и беспилотные летательные аппараты Госохотуправления, используемые на землях лесного фонда по соглашению.