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Правительство России уходит в отставку

Политика, 18:35 15 января 2020

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

Президент Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось".

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# Владимир Путин , Дмитрий Медведев

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