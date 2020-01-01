Дмитрий Медведев объяснил причины отставки кабинета министров

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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. О данном решении он заявил во время встречи главы государства с членами кабинета министров, которая состоялась сразу после оглашения послания к Федеральному собранию - стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

"Президент назвал не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти – власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - заявил он.

Председатель правительства поблагодарил всех членов кабинета министров за работу. В ответном слове президент России подчеркнул, что совместная работа с Дмитрием Медведевым будет продолжена, но уже в другой должности.

"Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, уже восемь лет он практически возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России. Дмитрий Анатольевич займет должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, в нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать", - сказал Владимир Путин.

Президент поручил правительству Дмитрия Медведева исполнять обязанности до формирования нового кабинета.