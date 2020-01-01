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Соревнования по ушу определят состав сборной Тюмени

Спорт, 12:38 16 января 2020

из архива спортшколы «Водник» | Фото: из архива спортшколы «Водник»

Чемпионат и первенство Тюмени по ушу пройдут 18 и 19 января на базе ДЮСШ "Водник". Соревнования определят состав сборной команды города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.

Ожидается участие более 100 спортсменов. За медали будут бороться как начинающие, так и опытные борцы, среди которых победители и призеры соревнований различного уровня Анаида Матинян, Ильдар Батталов, Максим Курманов, Карина Смотрова и другие. Участники продемонстрируют свой профессионализм в таких направлениях, как "Таолу", "Кунгфу" и "Юнчуньцюань".

Состязания станут отборочными. По их результатам будет сформирован состав сборной команды Тюмени для участия в чемпионате и первенстве УФО по ушу в Челябинске с 30 января по 2 февраля.

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# соревнования , ушу

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