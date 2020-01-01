Тюменский историк вошел в состав экспертов Российского научного фонда

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Историк из ТюмГУ Александр Сорокин вошел в состав экспертов Российского научного фонда, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Это решение даст возможность заведующему кафедрой отечественной истории тюменского вуза участвовать в работе экспертных советов фонда.

"Получить статус эксперта крупнейшего научного фонда страны отрадно, ведь отчасти это признание научных исследований и реализуемых проектов. Присоединение к сообществу экспертов означает повышенную ответственность, следование научному протоколу, мировой повестке и принципам экспертизы фонда. Участие в качестве эксперта поможет в развитии новых научных проектов в области истории и гуманитарных исследований окружающей среды, - отметил Александр Сорокин.

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований – исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Российский научный фонд был учрежден по инициативе президента России в 2013 году, за это время поддержал более 50 тыс. российских ученых.

Андрей Сорокин стал одним из самых молодых экспертов-историков Российского научного фонда. Ранее статус эксперта фонда получила профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля Гульнара Ромашкина.