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Виктория Сливко привела российский квартет к победе в эстафете в Словении

Спорт, 11:10 16 января 2020

biathlonrus.com Виктория Сливко умело воспользовалась ошибкой соперников | Фото: biathlonrus.com

Тюменская спортсменка Виктория Сливко в составе российской смешанной эстафетной четверки, в которую также вошли Вадим Филимонов, Семен Сучилов и Екатерина Глзырина, выиграла гонку на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Как сообщает Союз биатлонистов России, борясь до последнего огневого рубежа с лидировавшими норвежцами, наша команда (в лице Виктории Сливко) умело воспользовалась ошибкой соперников на заключительной стрельбе и довела гонку до победы.

Вторым стал квартет из Германии, норвежцы - третьи.

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# биатлон , Виктория Сливко , Кубок IBU

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