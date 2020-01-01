Виктория Сливко привела российский квартет к победе в эстафете в Словении

Виктория Сливко умело воспользовалась ошибкой соперников | Фото: biathlonrus.com Виктория Сливко умело воспользовалась ошибкой соперников | Фото: biathlonrus.com

Тюменская спортсменка Виктория Сливко в составе российской смешанной эстафетной четверки, в которую также вошли Вадим Филимонов, Семен Сучилов и Екатерина Глзырина, выиграла гонку на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Как сообщает Союз биатлонистов России, борясь до последнего огневого рубежа с лидировавшими норвежцами, наша команда (в лице Виктории Сливко) умело воспользовалась ошибкой соперников на заключительной стрельбе и довела гонку до победы.

Вторым стал квартет из Германии, норвежцы - третьи.