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Правила респираторного этикета помогут избежать ОРВИ, уверены специалисты

Общество, 15:32 16 января 2020

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр. Это один из способов защитить себя от ОРВИ и гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

В местах скопления людей и при близком контакте с ними используйте медицинскую маску, защищающую нос и рот и своевременно ее меняйте, - говорят специалисты. - Знайте и выполняйте правила "респираторного этикета" (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые или при их отсутствии - в сгиб локтя".

Тщательно мойте руки с мылом после посещения общественных мест, возвращаясь домой, после посещения санитарных комнат и перед приемом пищи. При этом следует соблюдать определенную последовательность.

Для гигиенической обработки рук применяйте кожные антисептики (на спиртовой основе) в следующих случаях:

- пациентам, а также лицам, посещающим пациентов и осуществляющих уход за ними;

- в случае отсутствия возможности мытья рук с мылом и водой.

Регулярно проводите влажную уборку в доме, часто проветривайте помещение.

Совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе: пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте.

Постарайтесь организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

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# грипп , ОРВИ , профилактика

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