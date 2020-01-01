Утвержден новый механизм единой лизинговой субсидии

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Новый механизм единой лизинговой субсидии утвердило правительство России. Механизм разработан Минпромторгом в рамках трансформации действующей системы мер поддержки промышленности, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

Участниками программы поддержки станут лизинговые компании, которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг на льготных условиях промышленной продукции. Основные цели нового механизма – модернизация производств лизингополучателей, а также стимулирование спроса на отечественную промышленную технику и оборудование.

Лизинговая субсидия будет способствовать увеличению выпуска конкурентоспособной российской продукции за счет обновления производственных мощностей предприятий. Приоритет отдается участникам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Первый отбор заявок на участие в программе пройдет с 27 января по 27 февраля 2020 года. Главным критерием квалификационных отборов лизинговых организаций станет эффективность использования бюджетных средств – отношение стоимости портфеля продукции к объему запрашиваемой поддержки.