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Тюменская студентка награждена знаком Министерства обороны

Общество, 17:03 17 января 2020

www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

Студентка Института психологии и педагогики ТюмГУ Екатерина Шмарева награждена знаком "За отличие в поисковом движении" II степени за большой личный вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленное при этом усердие.

Приказ об этом подписан министром обороны РФ, сообщает пресс-служба вуза.

Екатерина Шмарева является специалистом областного поискового центра и выезжает в полевые поисковые экспедиции с 2014 года.

"Занимаюсь поисковой работой, потому что не могу спокойно и счастливо жить, зная, что настоящие герои так и остались на поле боя. Эмоции от экспедиций, конечно, очень разные. Особенно запомнилась первая экспедиция и первый поднятый медальон, он, несомненно, самый важный предмет, так как дает надежду на установление имени и судьбы найденного солдата", – рассказала Екатерина Шмарева.

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# знак , поисковики , ТюмГУ

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