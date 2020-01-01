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Главы сельских поселений Тюменского района отчитываются перед населением

Общество, 09:23 19 января 2020

пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

В муниципалитетах Тюменского района проходят собрания, на которых главы сельских администраций отчитываются перед населением. В течение месяца запланировано провести 26 собраний в 20 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Собрания уже прошли в Мальковском, Чикчинском, Червишевском и Онохинском муниципальных образованиях. Главы рассказали гражданам об исполнении бюджета, а также отчитались о выполнении наказов.

Кроме чиновников в отчетных собраниях принимают участие представители областной больницы № 19, комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района, представители "Тюменьэнерго".

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