В Тюмени завершилась акция "Планируй налегке"

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

В Тюмени завершилась акция "Планируй налегке". Жители сдали на благотворительность 500 кг вещей: 50% взрослой и 50% детской одежды.

Собранные вещи организаторы передадут нуждающимся. "Я искала возможность сдать свои вещи, чтобы они пошли не на переработку, а нашли новых хозяев. Поэтому здорово, что появляются такие акции. Думаю, что это очень полезно", — отметила участница акции Софья Девятьярова.

Напомним, что акция "Планируй налегке" призывала тюменцев избавиться от всего лишнего перед Новым годом. 25 декабря в общественных молодежных пространствах — мультицентре "Контора пароходства" и театральном центре "Космос" — разместили по одному кубу, куда все желающие приносили ненужную одежду, обувь, игрушки и другие вещи все январские праздники, пишет "Вслух.ру".