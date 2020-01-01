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В Тюмени завершилась акция "Планируй налегке"

Общество, 12:46 19 января 2020

мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

В Тюмени завершилась акция "Планируй налегке". Жители сдали на благотворительность 500 кг вещей: 50% взрослой и 50% детской одежды.

Собранные вещи организаторы передадут нуждающимся. "Я искала возможность сдать свои вещи, чтобы они пошли не на переработку, а нашли новых хозяев. Поэтому здорово, что появляются такие акции. Думаю, что это очень полезно", — отметила участница акции Софья Девятьярова.

Напомним, что акция "Планируй налегке" призывала тюменцев избавиться от всего лишнего перед Новым годом. 25 декабря в общественных молодежных пространствах — мультицентре "Контора пароходства" и театральном центре "Космос" — разместили по одному кубу, куда все желающие приносили ненужную одежду, обувь, игрушки и другие вещи все январские праздники, пишет "Вслух.ру".

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