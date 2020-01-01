Тюменка лишилась ста тысяч рублей, доверившись телефонному мошеннику

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Более 100 тыс. рублей похищено у жительницы Тюменского района, сообщает УМВД России по Тюменской области. Во время проверки выяснилось, что потерпевшей поступил телефонный звонок, звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что неизвестные пытаются снять со счета женщины сбережения. Злоумышленник предложил ей назвать данные карты, чтобы служба безопасности могла предпринять меры для защиты средств на счете. Потерпевшая сообщила конфиденциальную информацию, после чего лишилась денег.

Полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тюменская полиция настоятельно рекомендует не сообщать по телефону свои банковские реквизиты и не переводить денежные сбережения неизвестным. Злоумышленники используют психологическую тактику и вводят в заблуждение горожан.