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Более двух миллионов россиян участвовали в крещенских мероприятиях

Общество, 15:46 19 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных Крещению. Сотрудники МВД России обеспечили безопасность в период празднования, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает "Интерфакс".

По ее словам, в ночь на 19 января для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время торжественных служб в храмах и монастырях , а также в местах массового купания верующих были привлечены свыше 41 тыс. полицейских. Также задействовали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

Как отметила представитель МВД, нарушений общественного порядка не допущено.

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# Крещение

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